Четыре школы планируется построить в Нижнем Новгороде по концессии в 2022-2023 годах

Четыре школы планируется построить в Нижнем Новгороде с использованием механизма концессии в 2022-2023 годах. Об этом стало известно 7 декабря 2021 года на заседании постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре.

Как сообщила депутатам заместитель директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Татьяна Гераськина, в соответствии с федеральной программой «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Нижнего Новгорода построена школа на 675 мест на проспекте Гагарина и ведется строительство двух пристроев к зданиям общеобразовательных школ № 168 и 117.

По словам Татьяны Гераськиной, до конца года планируется закрыть тепловой контур пристроя к школе №168. На объекте школы №117 ведутся подготовительные работы, подрядчик приступил к разработке котлована.

Также в рамках федеральной программы «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда» ведется строительство школы № 36 (по генплану) в ЖК «Новая Кузнечиха».

Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев высказал пожелание, чтобы строительство пристроя к школе №168 было завершено до 1 сентября, а также предложил в следующем году выделить средства на проектирование перехода к новому корпусу.

Депутаты также поинтересовались, соблюдают ли подрядчики запланированный график работ. «Предлагаю в доклады включать еще информацию о том, на каком этапе каждый объект находится согласно графику выполнения работ. Иначе мы начинаем реагировать на задержку слишком поздно», – высказался заместитель председателя постоянной комиссии Николай Чернышов.

Как стало известно на заседании комиссии, в 2022 году в Нижнем Новгороде планируется начать строительство четырех общеобразовательных школ в рамках концессионных соглашений. По данным замдиректора департамента строительства и капитального ремонта, это школа на 1500 мест в микрорайоне Цветы, школа на 825 мест на Украинской улице, школа на 1100 мест в микрорайоне Мончегорский, школа на 800 мест в ЖК «Новая Кузнечиха 2». Данные объекты были утверждены по результатам второй волны отбора на предоставление федеральной субсидии. В настоящее время концессионные соглашения на строительство данных школ проходят согласование в региональном правительстве.