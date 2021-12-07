Депутаты Думы считают необходимым увеличить время работы «ЭкоПунктов» по приемке и переработке вторсырья

Работу «ЭкоПунктов» по приемке и переработке вторичного сырья на территории Нижнего Новгорода обсудили члены постоянной комиссии городской Думы по экологии на заседании 7 декабря 2021 года.

Как сообщил участникам заседания генеральный директор ООО «Исток УК» Денис Тавров, по состоянию на 1 декабря 2021 года в Нижнем Новгороде установлено и запущено в работу 48 «ЭкоПунктов». Они представлены во всех районах города. Количество собранного на них вторсырья с начала этого года составляет более 85 тыс. куб. метров.

Депутаты отметили, что «ЭкоПункты» нужны городу, но указали на необходимость изменения графика их работы в сторону увеличения. Пока сдать вторичное сырье в пункты приема нижегородцы могут с 08:00 до 16:00. Кроме того, иногда «ЭкоПункты» оказываются закрытыми в рабочее время и горожанам приходится выбрасывать накопленный мусор в контейнеры.

«Приемщики, которые работают в «ЭкоПунктах» – это, в основном, пенсионеры», – пояснил Денис Тавров. По его словам, в 50 «ЭкоПунктах» работают 75 приемщиков. Из них 34 сотрудника старше 65 лет. В связи с пандемией коронавируса они периодически вынуждены соблюдать строгие карантинные меры.

Глава «Исток УК» сообщил членам постоянной комиссии, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, проблем с вывозом и переработкой вторичного сырья у предприятия нет: «На улице Чаадаева у нас есть своя площадка. Мощность переработки – шесть тысяч тонн ежемесячно. Парк компании составляет порядка 70 автомобилей».

Депутат Павел Пашинин также обратил внимание главы «Исток УК» на отсутствие «ЭкоПунктов» на улице Федосеенко.