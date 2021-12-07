Депутаты Думы обсудили тему вывоза твердых коммунальных отходов с территории Нижнего Новгорода

Члены постоянной комиссии городской Думы по экологии на заседании 7 декабря 2021 года обсудили содержание контейнерных площадок и мест складирования крупногабаритного мусора на территории Нижнего Новгорода, а также проблемы, возникающие на контейнерных площадках.

По информации департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода, на территории города насчитывается более 10 тысяч мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО).

Первый заместитель главы администрация Канавинского района Александр Вовненко выразил консолидированное мнение глав районов и обозначил проблемы, связанные с содержанием городских контейнерных площадок: образование несанкционированных свалок мусора рядом с контейнерными площадками; размещение ТКО юридическими лицами, у которых не заключен договор с регоператором по вывозу мусора; а также отказ регоператора вывозить строительный мусор.

Директор ООО «Нижэкология-НН» Андрей Паршин согласился с частью замечаний, пояснив депутатам, что проблемы с антисанитарным состоянием контейнерных площадок чаще всего возникают на территории частного сектора и около многоквартирных домов, относящихся к ветхому фонду, поскольку на данных площадках нередко идет несанкционированный сброс отходов. По его словам, для решения этого вопроса необходимо либо установить контроль за несанкционированным сбросом мусора, либо собственнику земельного участка самостоятельно нести расходы за вывоз с него несанкционированных отходов.

«Согласно нормативам, которые для частного сектора составляют 2,87 кубических метров отходов на человека в год, с территории частного сектора в год мы должны вывозить 153 тысячи кубических метров. По факту вывозится 617 тысяч кубических метров», – рассказал Андрей Паршин, пояснив, что превышение норматива связано с тем, что регоператор вынужден вывозить отходы, не относящиеся к ТКО, но находящиеся в контейнерах.

Председатель Городской Думы Олег Лавричев отметил, что, по его мнению, вопрос обращения с крупногабаритным мусором на данный момент является неурегулированным. «Понятно, что муниципалитету не нужно создавать свою коммунальную компанию, чтобы убирать крупногабаритные строительные отходы и подобного рода мусор, скапливающийся на контейнерных площадках. Но так или иначе нужно определять и источник, и механизм обращения с данным видом отходов, – пояснил спикер городской Думы. – Либо нужно выходить на субсидирование данной деятельности из средств регионального или городского бюджетов и параллельно с этим формулировать законодательную инициативу в федеральный закон, чтобы эта деятельность была четко прописана и закреплена за региональным оператором».

Председатель постоянной комиссии Герман Карачевский, подводя итоги заседания, предложил поручить департаменту благоустройства, департаменту правового обеспечения администрации и правовому управлению городской Думы проанализировать озвученные вопросы и представить в комиссию возможные способы их решения. Члены комиссии единогласно поддержали данное предложение.