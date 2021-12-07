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Общество7 декабря 2021 14:27

Свет и газ включили в подъезде пострадавшего дома на проспекте Ленина

Сегодня утром оттуда увезли мужчину с термическими ожогами
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Свет и газ уже включили в подъезде дома №15 по проспекту Ленина, где сегодня утром произошёл инцидент с бытовым газом. В результате ЧП мужчина получил термические ожоги и был доставлен в ожоговый центр ПИМУ. В его квартире на втором этаже выбило окна. Ранее мы рассказывали о происшествии подробнее.

Без газоснабжения и электричества остаётся только квартира, где случился инцидент.

– После того, как специалисты проверили газовое и электрооборудование, в доме была восстановлена работа всех систем жизнеобеспечения. Сейчас они действуют в штатном режиме. Жильцы дома могут оставаться в своих квартирах, – заверил глава Ленинского района Александр Кулагин.

В том числе "Комсомольская правда" сообщала, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил сделать необходимое, чтобы сохранить тепло в доме, включая квартиру, оставшуюся без стёкол.