Свет и газ включили в подъезде пострадавшего дома на проспекте Ленина

Свет и газ уже включили в подъезде дома №15 по проспекту Ленина, где сегодня утром произошёл инцидент с бытовым газом. В результате ЧП мужчина получил термические ожоги и был доставлен в ожоговый центр ПИМУ. В его квартире на втором этаже выбило окна. Ранее мы рассказывали о происшествии подробнее.

Без газоснабжения и электричества остаётся только квартира, где случился инцидент.

– После того, как специалисты проверили газовое и электрооборудование, в доме была восстановлена работа всех систем жизнеобеспечения. Сейчас они действуют в штатном режиме. Жильцы дома могут оставаться в своих квартирах, – заверил глава Ленинского района Александр Кулагин.

В том числе "Комсомольская правда" сообщала, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил сделать необходимое, чтобы сохранить тепло в доме, включая квартиру, оставшуюся без стёкол.