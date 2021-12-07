В Дзержинске ожидается сильный снегопад

По информации гидрометцентра, 7 декабря местами по Нижегородской области ожидаются сильный снег, усиление ветра, ухудшение видимости, снежные заносы, накат и гололёд.

В связи с ухудшением погоды вечером 7 декабря и до утра 8 декабря в Дзержинске на усиленный режим работы переведена дорожная техника для расчистки от снега проезжих частей улиц, тротуаров, общественных территорий и остановок общественного транспорта.

«Поскольку по прогнозу по области и особенно в Дзержинске ожидается сильный снег, мы обязаны оперативно отреагировать на ситуацию. Техника выйдет на дороги, не дожидаясь окончания снегопада, чтобы утром автомобилисты, пассажиры общественного транспорта и пешеходы своевременно были на работе, не опоздали в детские сады и школы», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков на внеочередном совещании со своими профильными заместителями.

В ночь на среду 8 декабря дороги и тротуары городского округа будут очищены и обработаны песко-соляной смесью силами более 20 машин дорожной техники. Также специализированная дорожная техника выйдет на уборку снега с улиц, находящихся в ведении Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области.

Утром для ликвидации последствий снегопада к технике подключатся дворники. На расчистке остановок, пешеходных переходов и общественных пространств будут трудиться до 140 человек.

«До управляющих компаний была доведена информация о снегопаде и рекомендовано своевременно подключить необходимые ресурсы для расчистки своих дворовых территорий и внутридворовых проездов, - отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Дзержинска Александр Платонов. - Особое внимание компании должны будут уделить уборке дворов в ночное время и утренние часы. Аварийные службы города работают в плановом круглосуточном режиме».

Будьте внимательны на дорогах в условиях ухудшения видимости и в гололедицу, увеличивайте дистанцию между автомобилями и снижайте скорость для безопасности всех участников движения! Во избежание роста случаев ДТП рекомендовано передвигаться по городу на общественном транспорте.