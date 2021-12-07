Почти 50 млн рублей задолжали арендаторы рекламных щитов бюджету Нижнего Новгорода. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Задолженность арендаторов рекламных щитов городскому бюджету Нижнего Новгорода составляет 49,5 миллиона рублей. Об этом рассказал директор МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» Дмитрий Яриков в ходе заседания комиссии гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 7 декабря.

По его словам, основной причиной огромных долгов стала пандемия. Всего в Нижнем Новгороде работает около 20 операторов наружно рекламы, и в 2020 году из-за нестабильной обстановки все они начали испытывать трудности. Тогда администрация Нижнего Новгорода предоставила им отсрочку по платежам за аренду рекламных щитов.

- В прошлом году мы видели, что идет падение спроса на рекламу. Если раньше операторы заключали годовые контракты, то в 2020 году они были сроком на 1-2 месяца. Рекламодатели стали сокращать бюджеты, - пояснил Дмитрий Яриков.

Логично, что в 2021 году у операторов образовалась задолженность: ведь нужно было платить не только по прошлогодним платежам, но и оплачивать текущие счета. Таким образом, по словам Дмитрия Ярикова, на начало года задолженность по договорам о размещении наружной рекламы составляла 80 миллионов рублей.

- Мы активизировали работу и стали направлять иски в суды – так нам удалость снизить задолженность до 49,5 миллионов. Мы этот вопрос держим на контроле, задолженность уменьшается. Все операторы дали нам гарантийные письма о том, что часть задолженности будет погашена до конца этого года, еще часть – в первом квартале 2022 года. Если поймем, что ситуация критичная, будем принимать кардинальные меры, - подытожил господин Яриков.