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Общество7 декабря 2021 13:19

Более 1,5 тысячи самовольных рекламных щитов демонтировали в Нижнем Новгороде в 2021 году

Большинство из них было снесено в принудительном порядке
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Более 1500 самовольно установленных рекламных конструкций было выявлено в Нижнем Новгороде в 2021 году. Об этом рассказала директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына на комиссии гордумы по развитию города, строительству и архитектуре 7 декабря.

- Выявлено 1526 установленных информационных конструкций, из них демонтировано в принудительном порядке 917, добровольно – 409 конструкций, - уточнила Алла Коновницына.

Как пояснила чиновница, при выявлении незаконной информационной конструкции ее владельцу направляется уведомление о необходимости демонтажа, и он обязан осуществить демонтаж в течение пяти рабочих дней с момента получения такого уведомления. В противном случае демонтаж осуществляется в принудительном порядке.