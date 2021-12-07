Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 12:25

Генпрокурор РФ назначил трёх новых районных прокуроров Нижегородской области

Они назначены сроком на пять лет
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Генеральный прокурор РФ назначил сроком на пять лет трёх новых прокуроров в районы Нижнего Новгорода и Нижегородской области сегодня, 7 декабря. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Таким образом, старший советник юстиции Илья Мамонов стал прокурором Нижегородского района Нижнего Новгорода. Ранее он был начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Нижегородской области.

Советник юстиции Владимир Каргин стал прокурором Вачского района Нижегородской области. Его повысили с должности заместителя Городецкого городского прокурора.

Младший советник юстиции Андрей Назаркин назначен прокурором Воротынского района региона, тогда как прежде он был зампрокурора Бутурлинского района.