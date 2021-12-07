Генпрокурор РФ назначил трёх новых районных прокуроров Нижегородской области

Генеральный прокурор РФ назначил сроком на пять лет трёх новых прокуроров в районы Нижнего Новгорода и Нижегородской области сегодня, 7 декабря. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

Таким образом, старший советник юстиции Илья Мамонов стал прокурором Нижегородского района Нижнего Новгорода. Ранее он был начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Нижегородской области.

Советник юстиции Владимир Каргин стал прокурором Вачского района Нижегородской области. Его повысили с должности заместителя Городецкого городского прокурора.

Младший советник юстиции Андрей Назаркин назначен прокурором Воротынского района региона, тогда как прежде он был зампрокурора Бутурлинского района.