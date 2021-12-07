Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа строится в Дзержинске

В Дзержинске в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» началось строительство первого в городе физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Он расположится на стадионе «Пионер» на ул. Черняховского. Сдача объекта запланирована на первое полугодие 2022 года. Общая стоимость строительства составляет почти 14 миллионов рублей.

Будущий ФОКОТ – это типовой комплекс, включающий универсальную спортплощадку с искусственным футбольным газоном, беговые дорожки со специализированным покрытием, зону воркаута и уличных тренажеров.

«Два года назад на стадионе мы уже установили тренажерный комплекс, а в прошлом году начали озеленять территорию. Но этого недостаточно для того, чтобы «Пионер» стал действительно популярен и востребован среди молодежи: здесь нужна современная инфраструктура, подходящая для занятия разными видами спорта, нужно более современное оборудование, - сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа будет доступен всем желающим для регулярных занятий спортом».

Все строительные работы ведутся подрядчиком ООО «ТехСтрой» и разделены на два этапа. Сейчас, в рамках первого из них, на стадионе идут демонтажные и земляные работы, укладка подстилающих слоев и бортового камня, устройство ливнёвок и монтаж колодцев, копка траншей и укладка электрического кабеля – это более 55% от работ, запланированных на первом этапе.

«Мы давно мечтали облагородить наш стадион, привлечь сюда подростков и молодежь и проводить здесь полноценные спортивные мероприятия городского масштаба. В этом году «Пионер» получил большую поддержку со стороны города и области, и мы очень за это благодарны. Сразу нашли общий язык с подрядчиком, оперативно решаем возникающие во время работ вопросы и тщательно контролируем все работы, - сказала директор социально-досугового центра «Созвездие» Мария Костенич. – На стадионе у нас в основном занимаются воспитанники нашего центра, в среднем более 200 детей. Здесь проходят веселые старты, тренировки, марафоны здоровья и др. И мы очень надеемся, что после появления ФОКОТа стадион станет еще популярнее среди всех дзержинцев!»

Далее строительство ФОКОТа будет продолжено весной 2022 года. На втором этапе там появятся асфальтовое и резиновое покрытие, спортивное оборудование, поставка которого будет осуществляться при поддержке областного бюджета, и озеленение. Завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в первом полугодии 2022 года.