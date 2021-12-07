В Дзержинске завершился Чемпионат по мини-футболу «Оранжевая бутса»

3 декабря в универсальном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока» состоялся финал Чемпионата по мини-футболу «Оранжевая бутса» среди детских непрофессиональных команд города. Его организатором по традиции стала общественная организация «РАЖ» при поддержке администрации города Дзержинска. Победителей чемпионата поздравили лично глава города Дзержинска Иван Носков и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Парамонов.

«Тот интерес, с которым ребята выходили на поле, их игровой азарт, эмоции от побед и поражений лучше любых слов подтверждают значимость проекта клуба «РАЖ». Клуб вносит существенный вклад в развитие спорта в нашем городе и, уверен, многое только впереди. Мы готовы и в дальнейшем поддерживать такие полезные для наших жителей и для города в целом проекты. Поздравляю спортсменов, тренеров и организаторов соревнований с успешным завершением большого турнира и желаю новых побед в следующем году!» - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Всего в турнире принимали участие 24 команды по мини-футболу в двух возрастных категориях – младшей (2009-2010 г.р.) и старшей (2006-2007 г.р.). В финальных матчах сошлись 6 команд – Барс и Фаворит, Черноречье и Школа 7, а также Юность и Лидер +.

В турнире принимали участие 24 команды по мини-футболу в младшей и старшей возрастных категориях

«Уже много лет наша организация занимается привлечением детей и молодежи к спорту и физической культуре, и пять из этих лет существует мини-футбольный турнир «Оранжевая бутса». В этом году большую помощь нам оказал благотворительный фонд «Дзержинск и Мы» и ДПО «Пластик»: общим решением мы совместили турнир «Оранжевая бутса» и проект «Дворовый футбол», с которым выиграли грант конкурса общественно полезных (социальных) проектов Нижегородской области. Тем самым расширили формат турнира, охватив большее число команд и увеличив его продолжительность с двух дней до недели. И я вижу, что ребята не просто гоняют мяч, а учатся взаимодействовать в команде, поддерживать и страховать друг друга и даже порой справляться со своими эмоциями. Так что наш турнир – это не только спорт, но и общение, дружба», - поделился президент НРОО «Радость активной жизни», депутат Думы города Дзержинска Алексей Илюгин.

По словам депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Александра Парамонова, на средства гранта, а это более 2-х миллионов рублей, в 2021 году был не только организован турнир по мини-футболу, но и отремонтированы три дворовых площадки в городском округе, где в начале осени прошли предварительные тренировки и игры сборных дворовых и школьных команд города. Площадки расположены во дворе домов № 31 по ул. Октябрьской и № 15 на Окской набережной, а также на ул. Чкалова, 12 в посёлке Пыра.

«Работа общественной организации «РАЖ» по грантовому проекту – это хороший пример комплексного подхода к развитию спорта. Для того чтобы подростки сами вышли во двор и начали играть в футбол или заниматься другими видами спорта, им нужны комфортные современные условия. Именно с этого, на мой взгляд, надо начинать, чтобы заинтересовать наших детей физической культурой, показать им, насколько интересен, разнообразен и полезен регулярный спорт. Надеюсь, эта работа будет продолжена в следующем году, и мы сможем побывать в качестве болельщиков уже на уличном мини-футбольном турнире с еще большим количеством команд», - сказал Александр Парамонов.

Во время финального турнира 3 декабря было сыграно три матча за призовые места. Победителями в старшей возрастной группе по результатам игр была признана команда «Юниор» школы № 23, а в младшей возрастной группе первое место завоевала команда школы № 7. Им были вручены медали, кубки и специальные подарки от спонсоров чемпионата. Каждая команда получила поощрительный приз – футбольный мяч и футбольную форму.