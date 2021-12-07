Тепловой контур дома №15 на проспекте Ленина закроют после инцидента с бытовым газом

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение закрыть тепловой контур дома №15 по проспекту Ленина в Ленинском районе после инцидента с бытовым газом. ЧП случилось сегодня утром, 7 декабря, в результате которого в квартире на втором этаже выбило стёкла. О решении главы города сообщили в нижегородской мэрии.

Юрий Шалабаев добавил, что важнее всего сейчас понять, какая помощь требуется жильцам пострадавшего дома. Также требуется проверить работу систем жизнеобеспечения и определить масштаб ущерба.

— Дал поручение оперативно закрыть тепловой контур, чтобы не допустить промерзания помещений. Сейчас минусовая температура, а в пострадавшей квартире выбило стёкла. Также после проверки работы систем нужно быстро вернуть свет и газ в подъезд, где пострадала квартира, — утвердил мэр.

Напомним, происшествием заинтересовалась прокуратура. По итогу прокурорской проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.