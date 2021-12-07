Около 60 единиц спецтехники дежурит на федеральных трассах в Нижегородской области

Порядка 60 единиц спецтехники дежурит на федеральных трассах в Нижегородской области. Речь идет о дорогах М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158, которые проходят через регион. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Дорожные службы переведены на режим повышенной готовности из-за непогода. По прогнозам синоптиков, 7 и 8 декабря в регионе прогнозируется интенсивный снегопад, сильный ветер и ограничение видимости на дорогах.

- Не препятствуйте работе уборочной техники, - просят водителей в ведомстве.

В уборке от снега федеральных трасс в Нижегородской области задействуют 40 комбинированных дорожных машин, 16 тракторов, а также погрузчики, автогрейдеры и другие вспомогательные машины.

Также для предотвращения гололеда и снежного наката было использовано 93 тонны противогололедных материалов. На сложных подъёмах для помощи большегрузам будут работать тягачи.

Дорожную ситуацию мониторят с помощью 25 камер, 11 метеостанций и 14 постов учёта интенсивности движения. Регулярный объезд совершают дорожные патрули.

Нижегородским водителям напоминают быть предельно внимательными на дорогах, а в случае нештатных ситуаций звонить в диспетчерскую службу по номеру 8-800-505-76-52 (круглосуточно, звонок бесплатный). Дорожники готовы оперативно отреагировать на вызов.

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