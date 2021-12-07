655 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Нижегородской области

По данным на 7 декабря 2021 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 665 новых случаев заражения COVID-19. Так, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 219 092 человек. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 688 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 189 347 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 9 125 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью еще тринадцать три нижегородца.

Кстати, Нижегородская область находится на девятом месте среди всех российских регионов по общему количеству подтвержденных заражений новой коронавирусной инфекцией.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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