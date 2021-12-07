Городок жизнеобеспечения развернут на трассе М7 в Нижегородской области

Сегодня, 7 декабря, на 452 километре трассы М7 «Волга» в Нижегородской области организуют городок жизнеобеспечения. Он будет находиться сразу после населенного пункта Ветчак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий, так как ранее синоптики прогнозировали в регионе «сильный снег» с осадками до 14,8 миллиметров.

Отметим, что обычно такие пункты рассчитаны на оказание помощи водителям и их пассажирам во внештатных ситуациях, возникающих на дорогах.

Точки оснащают электропитанием и зарядками для телефона, в городках также создают условия для отдыха - автомобилистам предлагают горячий чай, в случае необходимости оказывают первую доврачебную помощь.

Также известно, что перед сильным снегопадом в режим повышенной готовности приведены коммунальные и дорожные службы Нижнего Новгорода.

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