23 случая заболевания гриппом А зафиксировали в Нижегородской области

В Нижегородской области было зафиксировано 23 случая гриппа А. Также за период с 29 ноября по 5 декабря в регионе продолжают расти случаи заболеваемости ОРВИ, так, на 50% чаще стали болеть дети от 7 лет и до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- По данным на 6 декабря, полный или частичный карантин введен в 16% образовательных учреждений, - говорится в сообщении ведомства. – Тем временем в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа, она проходит одновременно с вакцинацией от COVID-19. На данный момент в области привито против гриппа около 1,3 миллиона нижегородцев, в том числе более 190 тысяч детей.

К слову, от COVID-19 привились более 1,6 миллиона нижегородцев, также уже четыре района Нижегородской области достигли 70% коллективного иммунитета, что является максимальными показателями по региону.

– Дивеевский, Большемурашкинский, Вознесенский и Княгининский районы достигли 70% охвата иммунизации. Спасибо за отличные результаты! – поблагодарил накануне министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал в своём Instagram.

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