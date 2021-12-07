В Нижнем Новгороде прошёл турнир среди организаций системы «ТРАНСНЕФТЬ» на призы АО «Транснефть-Верхняя Волга». Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»

МИНИ-ФУТБОЛ

На старт вышли шесть коллективов. В первый день прошли матчи группового этапа, которые получились очень упорными, и везде пришлось считать дополнительные показатели, чтобы определить полуфиналистов.

Результаты игр:

Группа «А»

ООО «Транснефть-Восток» — ООО «Транснефть-Балтика» — 2:0, АО «Транснефть-Верхняя Волга» — ООО «Транснефть-Балтика» — 0:2, ООО «Транснефть-Восток» - АО «Транснефть-Верхняя Волга» — 1:3.

Положение команд:

АО «Транснефть-Верхняя Волга» — 3 очка (разница мячей — 3:3), ООО «Транснефть-Восток» — 3 (3:3), ООО «Транснефть-Балтика» — 3 (2:2).

Группа «Б»

АО «Транснефть-Подводсервис» — АО «Черномортранснефть» — 0:0, АО «Транснефть-Приволга» — АО «Черномортранснефть» — 1:1, АО «Транснефть-Подводсервис» — «Транснефть-Приволга» —1:1.

Положение команд:

АО «Транснефть-Приволга» — 2 очка (разница мячей — 2:2), АО «Черномортранснефть» — 2 (1:1), АО «Транснефть-Подводсервис» — 2 (1:1).

На следующий день состоялись стыковые матчи. Полуфинальные поединки принесли следующие результаты:

АО «Транснефть-Верхняя Волга» — АО «Черномортранснефть» —6:2, АО «Транснефть-Приволга» — ООО «Транснефть-Восток» —1:3.

В утешительном матче за 5-е место команда АО «Транснефть-Подводсервис» взяла верх над оппонентами из АО «Транснефть-Подводсервис», а в матче за бронзовые награды АО «Транснефть-Приволга» и АО «Черномортранснефть» в основное время разошлись миром — 1:1, и всё решилось в серии послематчевых пенальти, где точнее оказались приволжские футболисты — 3:2.

Финал между командами ООО «Транснефть-Восток» и АО «Транснефть-Верхняя Волга», как и ожидалось, получился напряжённым. По ходу встречи несколько раз игрокам требовалась помощь врача, но никто из них не покинул площадку досрочно. В равном, в целом, противостоянии, коллектив из Братска (Иркутская область) лучше использовал свои голевые моменты, добившись справедливой победы со счётом 3:0.

«— Подготовка к турниру складывалась непросто, у многих ребят были травмы и микротравмы», - говорит наставник команды-победительницы, заместитель генерального директора OOO «Транснефть-Восток» Андрей ВОЛКОВ. — На групповой стадии игра у нас не совсем получилась, но в полуфинале и финале мы собрались, и всё сложилось как надо. В матче за золото встретились со своими давними друзьями-соперниками из АО «Транснефть-Верхняя Волга». В группе мы уступили нижегородцам, но к финалу разобрали их сильные и слабые стороны, избрали другую тактику, которая принесла успех. Спасибо организаторам соревнований, здесь нас всегда прекрасно принимают. Пользуясь случаем, хочу поздравить Нижний Новгород с 800-летием, а АО «Транснефть-Верхняя Волга» с 45-летним юбилеем!

ВОЛЕЙБОЛ

В другом зале кипели страсти на волейбольной площадке. В соревнованиях также принимали участие шесть команд. В первый день прошли игры на групповой стадии.

Результаты игр:

Группа «А»

OOO «Транснефть-Восток» — ВК «Факел» (Кстово) — 0:2, АО «Транснефть-Подводсервис» — ВК «Факел» (Кстово) — 0:2, OOO «Транснефть-Восток» — АО «Транснефть-Подводсервис» — 2:0.

Положение команд:

ВК «Факел» (Кстово) — 6 очков, OOO «Транснефть-Восток» — 3, АО «Транснефть-Подводсервис» — 0.

Группа «Б»

АО «Черномортранснефть» — АО «Транснефть-Верхняя Волга» —0:2, АО «Транснефть-Приволга» — АО «Транснефть-Верхняя Волга» —0:2, АО «Черномортранснефть» — АО «Транснефть-Приволга» — 2:1.

Положение команд:

АО «Транснефть-Верхняя Волга» — 6 очков, АО «Черномортранснефть» — 2, «Транснефть-Приволга» — 1.

Воскресные полуфиналы принесли следующие результаты:

ВК «Факел» (Кстово) — OOO «Транснефть-Восток» — 1:2, АО «Транснефть-Верхняя Волга» — OOO «Транснефть-Восток» — 2:0.

В стыковом матче за 5-е место команда «Транснефть-Приволга» обыграла АО «Транснефть-Подводсервис» — 2:1, а в поединке за бронзовые награды волейболисты кстовского «Факела» обыграли соперников из OOO «Транснефть-Восток» - 2:0.

«Золотой» матч с самого начала проходил под диктовку нижегородцев из АО «Транснефть-Верхняя Волга». Первую партию хозяева паркета уверенно выиграли у оппонентов из АО «Черномортранснефть», а вот во второй борьба накалилась до предела. Гости по ходу сета вели 3-4 очка, но в концовке волжане за счёт классных подач выдали мощную концовку и выиграли матч со счётом 2:0.

— Несмотря на то, что все матчи мы выигрывали в двух сетах, золотые медали достались нам очень тяжело, — рассказывает лучший игрок волейбольного турнира Никита ЕГОРОВ. — Мы уже третий раз подряд побеждаем, но с каждым разом всё сложнее, так как растёт уровень сопротивления. На финал была простая установка: играть в свою игру, делать то, что мы умеем делать. За счёт чего удалось переломить ситуацию во второй партии? За счёт Алексея Кочетова, который вышел на подачу. Если честно, не ожидал, что меня признают лучшим на турнире. Спасибо команде! Я — воспитанник нижегородской волейбольной школы, было время, когда играл в Самаре в суперлиге. Но потом пришёл к тому, что нужно что-то менять в своей жизни. Устроился в компанию «Транснефть», стал инженером, работаю в области материально-технического снабжения. Меня всё устраивает.

В красочной церемонии награждения принял участие капитан нижегородского волейбольного клуба «АСК» Виктор Никоненко.

«— Моё отношение к подобным корпоративным соревнованиям исключительно положительное», — говорит игрок суперлиги. — Такие турниры способствуют единению коллектива, общению людей, являются настоящей отдушиной. Здорово, что здесь нашлось место волейболу, который, надо признать, находиться в тени того же футбола или хоккея!

«— Из-за пандемии в прошлом году нам не удалось собраться всем месте, поэтому мы успели соскучиться по соревновательному духу», — считает помощник генерального директора, председатель объединенной профсоюзной организации АО «Транснефть-Верхняя Волга» Андрей ОСТАШКИН. — Спорткомплекс «Сормович» - наш давний хороший партнёр. Здесь прекрасный персонал, всё очень удобно и компактно, спортивные залы соседствуют друг с другом, соответственно, болельщики могут легко и быстро переключаться с одного матча на другой. Уровень команд, безусловно, с каждым годом становится выше. Рад, что всё прошло на высоком уровне, а дух борьбы и соперничество наблюдался исключительно на площадке. За её пределами — мы все являемся большой дружной семьей!

Дмитрий ВИТЮГОВ