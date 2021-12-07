ЛУКОЙЛ поддержал благотворительную акцию в рамках декады инвалидов

06 декабря 2021 года в кстовском аквапарке «Атолл» при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») состоялась благотворительная акция «Новогодний подарок», приуроченная декаде людей с ограниченными возможностями.

Дети с особенностями в развитии, воспитанники кстовской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII вида и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алый парус» каждый год с удовольствием участвуют в акции, меняя зиму на теплый аквапарк и получая сладкие подарки в преддверии Нового года.

«Наша декабрьская традиция уже пятый год подряд дарит детям хорошее настроение: сегодня аквапарк посетили 100 детей. Кроме эмоций и общения ребята потренировались в плавании, что является хорошим способом реабилитации. Желаем всем детям и их родителям крепкого здоровья, хорошего самочувствия и исполнения всех желаний в новом году!» - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень.