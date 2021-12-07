Посетить подземелья Нижегородского кремля смогут держатели «Пушкинской карты»

В преддверии приближающихся новогодних праздников держатели «Пушкинской карты» смогут посетить подземелья Нижегородского кремля и узнать тайны, которые хранят в себе древние стены. Билеты на необычную экскурсию-квест продают уже с 24 ноября.

Для проведения такой экскурсии набирается группа посетителей до 6 человек. Посетителей просят заранее подготовиться: надеть тёплую одежду и удобную обувь, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по подземельям Нижегородской крепости.

При участии в таком квесте необходимо быть готовым узнать легенды и тайны самого древнего памятника в Нижнем Новгороде, не боятся темноты, летучих мышей, холода и ветра.

Необходима предварительная запись, для этого можно оставлять свои заявки по телефону 8-904-788-82-69.

Напомним, ранее «Комсомолка» предоставила подробную афишу новогодних выставок 2021-2022 в Нижнем Новгороде, а также рассказала, как и где выгодно купить билеты на главные события.

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