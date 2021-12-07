Четыре ребенка умерли после COVID-19 в Нижегородской области

Несколько дней назад по нижегородским СМИ разлетелась информация, что в Нижегородской области от коронавирусной инфекции скончались четыре ребенка. Однако региональный минздрав эти сведения опроверг, заявив, что детских смертей непосредственно от ковида в области не зафиксировано. Министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в интервью профессору ПИМУ Борису Шахову объяснил, что смерть наступила не от самого коронавируса, а от вызванных им последствий.

- Есть четыре летальных исхода среди детей, которые переболели ковидом, но первоначальная причина смерти – не коронавирус. Коронавирус был в анамнезе, врачи его вылечили, но он запустил определенные хронические тяжелые заболевания, которые сманифестировали, и это привело к трагедии, - пояснил чиновник.

По его словам, у всех погибших был тяжелый хронический фон: детский церебральный паралич, онкология и другие заболевания. Однако сейчас, по данным минздрава, «тяжелых» детей с диагнозом COVID-19 становится больше, даже среди условно здоровых.

- Большая часть из них подхватывает вирус не в школе, а дома от родителей, - заявил министр.

Ранее сообщалось, что вакцинация детей в Нижегородской области препаратом «Спутник М» начнется через несколько дней.