Мелик-Гусейнов: Вакцинация детей от COVID-19 в Нижегородской области начнется на днях

Вакцинация детей от COVID-19 в Нижегородской области начнется на днях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вакцинация детей от новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области начнется через несколько дней. Об этом министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов заявил в интервью профессору ПИМУ Борису Шахову.

- Процедура будет носить рекомендательный характер, никто никого обязывать не будет, - заверил министр. – Зарегистрированный препарат «Спутник М» предназначен для подростков с 12 до 18 лет.

Про словам Мелик-Гусейнова, на сегодняшний день дети составляют 4% от общего числа заболевших коронавирусом нижегородцев. Региональный минздрав готовится к увеличению числа маленьких пациентов с этим диагнозом: специалисты уверены, что ситуация останется тревожной на протяжении всего следующего года.

- Сейчас мы проводим подготовительные мероприятия по возможному развертыванию дополнительных инфекционных коек для детей в стационарах: и в детской областной больнице, и в «Айболите». Готовим детские лечебные организации к тому, что им придется перепрофилироваться под ковид, - заключил Давид Мелик-Гусейнов.