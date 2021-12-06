Участок улицы Ильинской капитально отремонтировали в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Участок улицы Ильинской от улицы Рождественской до улицы Добролюбова капитально отремонтировали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил генеральный директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков во время проверки качества проведённых работ.

Так, на улице привели в порядок тротуары и покрытие проезжей части, установили дождеприемные лотки на тротуарах и отремонтировали дождеприемные стоки на проезжей части, установили новые опоры освещения.

- До ремонта одна из центральных улиц города была в крайне плохом состоянии, с разбитыми тротуарами и многочисленными «заплатками» из асфальта ремонтных кампаний разных лет. Здесь прошли работы по ремонту фасадов, - уточнил Юрий Шалабаев.

По словам генерального директора МКУ «ГУММиД», улица стала продолжением пешеходного маршрута «улица Кожевенная - Ивановский съезд», который тоже капитально отремонтировали в 2021 году.

Напомним, что в Нижнем Новгороде за 2021 год отремонтировали более 30 участков автомобильных дорог, завершился ремонт дорог протяжённостью более 35 км в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Ранее сообщалось, что улицу Ларина, Нижневолжскую набережную и Южное шоссе отремонтируют в Нижнем Новгороде. Ремонт запланирован на 2022 год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

По словам главы города Юрия Шалабаева, объем финансирования по национальному проекту на 2022 год составил более 820 млн рублей.