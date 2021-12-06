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Общество6 декабря 2021 17:02

Наплавной мост через Оку между Павлово и поселком Тумботино разведут на ночь с 6 на 7 декабря

Причиной станет необходимость пропуска образовавшейся на реке Оке шуги
Екатерина КУРГУЗОВА
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Наплавной понтонный мост через реку Оку, служащий переправой между городом Павлово и поселком Тумботино, разведут на ночь с 6 на 7 декабря. Это связано с тем, что необходимо пропустить дальше по течению образовавшуюся на реке Оке шугу. Об этом сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

Так, наплавной мост разведут в конце рабочего дня в понедельник, 6 декабря.

- Плановое время свода моста для дальнейшей эксплуатации – утро 7 декабря, в зависимости от погодных условий и ледовой обстановки. В будущем подобные работы могут быть организованы снова, - уточнили в ГУАД.

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