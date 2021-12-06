Ирина Кондырева назначена заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода Фото:пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода с сегодняшнего дня назначена Ирина Кондырева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, стало известно, что города Юрий Шалабаев подписал соответствующее распоряжение 6 декабря 2021 года.

Как сообщается, Ирина Кондырева в 2007 году окончила Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Финансы и кредит». В 2008-2009 годах прошла профпереподготовку по специальности «Информационные технологии» в ННГУ имени Лобачевского, а в 2011 курсы повышения квалификации в РАНХиГС при президенте по направлению «Управление государственными и муниципальными заказами», а в 2019 году – курсы ««Проектное управление в органах государственной власти».

Она имеет стаж государственной гражданской службы около 20 лет. С 2002 года она работала в министерстве финансов Нижегородской области.

Напомним, 24 августа 2020 года Ирина Кондырева стала руководителем аппарата главы Нижнего Новгорода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!