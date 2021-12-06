23 км дороги Семенов-Ковернино отремонтировали в Нижегородской области за 216 млн рублей Фото:Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

23 километров дороги Семенов – Ковернино в Нижегородской области отремонтировали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году. Стоимость ремонта данного участка составила 216 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В следующем году планируем продолжить ремонт дороги, но уже на территории Ковернинского района. О необходимости восстановления покрытия на этой трассе не раз говорили местные жители, и сейчас это стало возможным, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, дорога не только соединяет два районных центра - вдоль нее находится около 30 населенных пунктов. Ремонт участка дороги начался еще в апреле 2021 года, а завершились уже в сентябре. Отмечается, что ширина дороги составляет от 6 до 7 метров.

- Особенности этого участка – многочисленные съезды на грунтовые дороги. Автомобили выезжают из леса, в итоге грунт и грязь попадают на проезжую часть. И в этом случае уменьшается сцепление колес с дорожным покрытием, возрастает вероятность ДТП, - добавил заместитель начальника отдела ГКУ НО «ГУАД» Василий Вакарчук.

Напомним, что в Нижнем Новгороде за 2021 год отремонтировали более 30 участков автомобильных дорог, завершился ремонт дорог протяжённостью более 35 км в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Как отметил генеральный директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков, самыми протяжёнными участками отремонтированных дорог стали два: от площади Лядова до улицы Медицинской и от улицы Медицинской до кинотеатра «Электрон». Общая протяженность составила более 3,5 км.