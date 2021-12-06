Комиссия по делам несовершеннолетних провела горячую линию по правам детей

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Дзержинска провела горячую линию «Чужих детей не бывает». Специалисты ответили на вопросы жителей о правах и интересах несовершеннолетних и о семьях, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

«Комиссия всегда оперативно получает информацию о том, что семья нуждается в помощи, - отметила заместитель главы города Ольга Палеева. – Сообщают жители, обращаются те, кому нужно помочь. Это правильная тенденция, нельзя быть равнодушными, когда дело касается детей, поэтому обращения в комиссию всегда в обязательном порядке отрабатываются с выходом на место. Очень часто семью можно спасти, если вовремя принять меры, вмешаться в ситуацию, показать пути выхода из кризиса. И таким образом не доводить до постановки семьи на учет, до изъятия детей, до лишения родителей родительских прав».

По двум обращениям на «горячую линию» был оперативно организован выезд социального патруля, чтобы проверить факты нарушения прав детей. Факты в итоге не подтвердились, но со взрослыми членами семьи пришлось провести серьезную профилактическую беседу.

Как пояснила председатель комиссии Елена Калинина, родителям разъяснили вред от злоупотребления спиртными напитками и рассказали, какие последствия могут наступить, если детям не будет уделяться достаточного внимания.

«Перед комиссией в первую очередь стоит задача помочь семьям справится с трудными жизненными обстоятельствами, - подчеркнула она. – И только в том случае, если родители не хотят ответственно и серьезно отнестись к воспитанию детей, мы инициируем процедуру лишения родительских прав. Даже однократный выезд «социального патруля» становится основанием взять семью на особый контроль. Так будет и в данном случае. Мы объяснили родителям, как можно оформить пособия, чтобы содержать детей, куда обратиться за помощью. Если родители не воспользуются советами, то разговор будет гораздо более жёстким. За 2021 год по просьбам родителей мы поместили в социальные учреждения 56 детей, чтобы дать родителям возможность наладить быт. Дети сейчас в приюте, ждут, когда родители смогут обеспечить им достойные условия проживания. Более 20 детей были отправлены в медицинские учреждения, а одну девочку изъяли у родителей, и будем принимать решение о лишении их родительских прав».

За 2021 год социальный патруль провел 98 рейдов, проверив 372 неблагополучные семьи. Патруль выходит также и по заявлению жителей Дзержинска и проверяет семьи, которые уже стоят на учете в КДН. По итогам рейда взрослым выдано 17 направлений в наркологический диспансер для проведения бесплатной кодировки от алкогольной зависимости. Кроме того, специалисты социального патруля помогают в оформлении пособий, восстановлении утраченных документов, отправке детей в летние лагеря, установлении отцовства. Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется возможность воспользоваться некоторыми услугами бесплатно – например, родителей и ребят могут бесплатно подстричь.

Напомним, в Дзержинске работает служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» – 005 для детей, подростков и родителей. Кроме того, на официальных сайтах образовательных организаций размещены номера телефонов доверия и служб экстренной психологической помощи детям. Также об известных вам фактах нарушения прав детей можно сообщить непосредственно в комиссию по делам несовершеннолетних по телефону 25-95-38.