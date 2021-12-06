В Кстове прошел финал конкурса детского рисунка «Чистый взгляд»

04 декабря 2021 года во Дворце культуры Нефтехимиков г. Кстово при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») состоялся финал пятого Конкурса детского рисунка на экологическую тематику «Чистый взгляд».

Участниками конкурса стали дети 1-4 классов из 24 школ города Кстово и Кстовского района Нижегородской области, которые предоставили изобразительные работы на тему: «Волга – великая русская река». Авторы лучших рисунков получили творческие наборы, дипломы и главный подарок – приглашение на балет-сказку в двух актах «Золушка» Нижегородского камерного музыкального театра им. В. Степанова, а их яркие работы украсили экраны в фойе.

«Конкурс детского рисунка "Чистый взгляд" проводится Компанией "ЛУКОЙЛ" более 10 лет в нескольких регионах её деятельности. В Нижегородской области он проходит в пятый раз, что показывает его значимость, способность мотивировать детей на развитие их творчества, понимание прекрасного и воспитание бережного отношения к родному краю» - сказал заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

В целях соблюдения профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции работы участников принимались в цифровом формате, на входном пункте осуществлялся масочный контроль и контроль температуры тела, рассадка в зале была осуществлена с учетом социальной дистанции.