Более 350 переболевших COVID-19 нижегородцев прошли реабилитацию в Воротынской ЦРБ за год. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

В Воротынской центральной районной больнице с ноября 2020 года проводится реабилитация пациентов, переболевших COVID-19.

По словам главного врача Воротынской ЦРБ Светланы Захаровой, в больнице проходили реабилитацию не только жители Воротынского района, но и Лыскова, Спасского и Кстовского районов области, а также из Нижнего Новгорода.

С июля 2021 года на базе реабилитационного отделения Воротынской ЦРБ реабилитацию проходят пациенты после операции эндопротезирования тазобедренных, коленных суставов, операций на позвоночнике. Также в больнице планируют расширить возможности реабилитации и открыть амбулаторное отделение.

- В 2020 и в 2021 годах за счет собственных средств в нашей больнице отремонтированы помещения физиоотделения, приобретены соляная кабина, бальнеологическая ванная, синтезатор озона, лазерная установка, кресло для проведения внутривенных инфузий, мебель, аппараты для электролечения, лазерной биоревитализации кожи лица, вакуумного массажа лица и тела. В дальнейшем мы планируем расширить возможности реабилитации наших пациентов, а также открыть амбулаторное отделение, - уточнила Светлана Захарова.

Напомним, что по ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (3 134 человека), Санкт-Петербург (2 412 человек) и Московская область (2 215 человек)

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (20 187) и на Бору (10 597). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (427) и Спасском районе (468).