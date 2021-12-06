Установка качелей и лавочек началась на бульваре на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Установка качелей и лавочек началась на бульваре на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Он был благоустроен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает администрация Приокского района.

Сейчас подрядчик начал устанавливать качели и лавочки на бульваре на проспекте Гагарина - от дома №104 до дома №128. Скоро там появятся металлические качели, 22 скамейки и 51 урна.

Кроме того, ожидается, что в ближайшее время появятся 22 дорожных знака «велосипедная дорожка», «пешеходная дорожка» и «искусственная неровность».

- Ранее на бульваре сделали новую пешеходную дорожку из брусчатки, которую оборудовали вдоль дома №116, где раньше была обычная тропа. Также посадили больше тысячи кустарников и деревьев, на тысяче кв. метров разбили газон. С появлением малых архитектурных форм территория оживет, - уточнил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Напомним, что сквер на улице Дьяконова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода благоустроят в 2022 году по национальному проекту «Жильё и городская среда».

Известно, что проект нового общественного пространства уже обсудили с местными жителями. А глава Нижнего Новгорода сегодня, 16 ноября, лично проверил качество новой детской площадки на улице Дьяконова - у домов № 24, 26, 28. Ее установили по просьбе местных жителей.