Режим повышенной готовности ввели в Нижнем Новгороде перед сильным снегопадом

В режим повышенной готовности приведены коммунальные и дорожные службы Нижнего Новгорода перед сильным снегопадом. Соответсвующее поручение дал глава города Юрий Шалабаев на еженедельном оперативном совещании с руководителями структурных подразделений администрации Нижнего Новгорода.

Так, согласно прогнозу погоды, 7 и 8 декабря в Нижнем Новгороде ожидается «сильный снег» с осадками до 14,8 мм. Глава города Юрий Шалабаев дал поручение подготовить максимальное количество техники для выхода на улицы Нижнего Новгорода, обеспечить работу дворников в необходимом количестве на придомовых территориях.

- Административно-техническая инспекция должна внимательно следить за ходом работ и, в случае необходимости, применять санкции и штрафовать те организации, которые не будут своевременно и качественно выполнять свою работу. Мы понимаем, что обильный снегопад- это всегда испытание для коммунальных служб, поэтому необходимо качественно к нему подготовиться, - уточнил Юрий Шалабаев.

Кроме того, глава Нижнего Новгорода поручил департаменту благоустройства контролировать уборку от снега на благоустроенных общественных пространствах Нижнего Новгорода.

Следить за работой коммунальной техники в режиме онлайн можно на интерактивной карте «Платформы «Лобачевский».

Напомним, что «волнообразные морозы» и снегопады ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе.

Так, ночью столбики термометров будут уходить в минус, а днем подниматься до положительных значений. При этом будет пасмурно.

Новая рабочая неделя начнется с морозной погоды: 6 декабря синоптики обещают -7 градусов и легкий снег.