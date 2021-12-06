Нижегородский водоканал достиг коллективного иммунитета к коронавирусу у сотрудников более чем на 80%

АО «Нижегородский водоканал» выполнил распоряжение Роспотребнадзора - добиться коллективного иммунитета среди сотрудников более 80% благодаря серьезной мотивирующей программе, направленной на профилактику заболеваемости коронавирусом среди сотрудников. Для предприятия это особенно важно, так как водоканал работает по всему городу в тесном взаимодействии с людьми, а значит, необходимо избежать как массовых вспышек заболевания, так и тяжелого течения болезни у работников.

- Для максимального удобства наших сотрудников мы с начала прививочной кампании организуем вакцинацию непосредственно в наших подразделениях, - говорит начальник управления по работе с персоналом АО «Нижегородский водоканал» Валерия Тихонова. – И эта работа продолжается. Так на прошлой неделе на предприятии два дня работала выездная бригада из железнодорожной поликлиники №1, которая привила вакциной «Спутник Лайт» около ста человек. Для большей части это была ревакцинация после «Спутника V», другие решили привиться впервые, после того как ранее переболели.

Перед вакцинацией сотрудников Водоканала обязательно осматривает врач, который оценивает их состояние и основные показатели здоровья: температуру, сатурацию, давление и т.д. Это помогает избежать осложнений.

- Я уже ревакцинируюсь, в первый раз все прошло без каких-либо неприятных симптомов, - делится опытом слесарь аварийно-восстановительных работ Заречного канализационного эксплуатационного участка Александр Антонов. – Уверен, что лучше вовремя привиться, чем потом тяжело болеть.

Для максимального охвата сотрудников на предприятии проводилась масштабная разъяснительная работа, а также мотивирующие мероприятия, например, проводились розыгрыши призов среди привившихся сотрудников. После прививки сотрудникам Нижегородского водоканала предоставляется дополнительный оплачиваемый выходной.