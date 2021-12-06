В Нижнем Новгороде за 2021 год отремонтировали более 30 участков автомобильных дорог Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде за 2021 год отремонтировали более 30 участков автомобильных дорог. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Так, в Нижнем Новгороде завершился ремонт дорог протяжённостью более 35 км в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

- Более 100 участков дорог были отремонтированы в Нижнем Новгороде. Работы на многих из них отличались особой сложностью. На улицах в центральной части города, помимо дорожного ремонта, мы меняли сети, реализовывали проект «Чистое небо», ремонтировали фасады, модернизировали уличное освещение, делали ливневые стоки и ливневую канализацию, - уточнил Юрий Шалабаев.

Как отметил генеральный директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков, самыми протяжёнными участками отремонтированных дорог стали два: от площади Лядова до улицы Медицинской и от улицы Медицинской до кинотеатра «Электрон». Общая протяженность составила более 3,5 км.

Особое внимание уделили ремонту на площади Сенной – одной из самых загруженных городских магистралей с хаотичным движением. По словам Андрея Левдикова, автомобилисты и пешеходы отметили качество выполненных работ – там обустроили островки безопасности, сделали дополнительные «зебры» и установили дополнительные светофоры с дополнительным временем для перехода дороги пешеходами.

Напомним, что улицу Ларина, Нижневолжскую набережную и Южное шоссе отремонтируют в Нижнем Новгороде. Ремонт запланирован на 2022 год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

По словам главы города Юрия Шалабаева, объем финансирования по национальному проекту на 2022 год составил более 820 млн рублей.

Сейчас ремонтные работы по БКД уже завершили на 29 объектах. Там выполнили устройство проезжей части, сделали покрытие на тротуарах, установили дорожный и тротуарный бортовой камень.