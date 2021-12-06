В Нижнем Новгороде началась подготовка к Новому году. Во всех районах города уже начали украшать центральные улицы, скверы и парки. А елочные базары откроются в Нижнем Новгороде с 10 декабря. Об этом «Комсомольской правде. Нижний Новгород» сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Так, с 10 по 31 декабря в Нижнем Новгороде установят палатки для продажи натуральных и искусственных новогодних елей и новогодних украшений.

КОНКРЕТНО

Где можно купить елку в Нижнем Новгороде?

Автозаводский район

- улица Маковского, 17 (за рынком «Мончегорский»);

- улица Космическая, у д.58А;

- Южное Шоссе, 35 (у ТЦ «Перекресток»);

- улица Плотникова, 4а (у автостоянки);

- улица Львовская, 7 («Торговые ряды»).

Ленинский район

- площадь Комсомольская, 6 (на территории ЦНТ "Комсомолка").

Московский район

- на улице Чаадаева, у дома №28

Сормовский район

- проспект Кораблестроителей, 22б (у ТЦ "Севен");

- улица Щербакова, 15 ("Каскад Хаус").

Нижегородский район

- улица Костина у дома№13 (у входа в Средной рынок)

Советский район

- на пересечении улиц Пушкина и Артельной;

- улица Генерала Ивлиева, конечная остановка «Кузнечиха»

Как сообщили в администрации Приокского района, 7 декабря пройдет аукцион на право заключения договора на размещение НТО у д.20 в мкр «Щербинки-1».

- Ориентировочно они откроются к 15 декабря. Ближе к празднику перечень мест и время работы точек будут уточняться, - уточнили в администрации.

В Канавинском районе елочные базары откроются не раньше 20 декабря, сейчас уточняется места и график работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новогодние ярмарки 2021-2022 в Нижнем Новгороде: площадки, расписание работы, дата открытия

Лучшие рождественские и новогодние ярмарки 2021-2022 в Нижнем Новгороде: Мы подскажем вам, как и где выгодно купить елочные украшения, подарки на год Тигра (подробнее)

Новогодние праздники 2021-2022 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий, куда сходить

Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники 2021-2022 в Нижнем Новгороде. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть на январских праздниках (подробнее)