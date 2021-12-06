В Нижнем Новгороде началась подготовка к Новому году. Во всех районах города уже начали украшать центральные улицы, скверы и парки. А елочные базары откроются в Нижнем Новгороде с 10 декабря. Об этом «Комсомольской правде. Нижний Новгород» сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Так, с 10 по 31 декабря в Нижнем Новгороде установят палатки для продажи натуральных и искусственных новогодних елей и новогодних украшений.
КОНКРЕТНО
Где можно купить елку в Нижнем Новгороде?
Автозаводский район
- улица Маковского, 17 (за рынком «Мончегорский»);
- улица Космическая, у д.58А;
- Южное Шоссе, 35 (у ТЦ «Перекресток»);
- улица Плотникова, 4а (у автостоянки);
- улица Львовская, 7 («Торговые ряды»).
Ленинский район
- площадь Комсомольская, 6 (на территории ЦНТ "Комсомолка").
Московский район
- на улице Чаадаева, у дома №28
Сормовский район
- проспект Кораблестроителей, 22б (у ТЦ "Севен");
- улица Щербакова, 15 ("Каскад Хаус").
Нижегородский район
- улица Костина у дома№13 (у входа в Средной рынок)
Советский район
- на пересечении улиц Пушкина и Артельной;
- улица Генерала Ивлиева, конечная остановка «Кузнечиха»
Как сообщили в администрации Приокского района, 7 декабря пройдет аукцион на право заключения договора на размещение НТО у д.20 в мкр «Щербинки-1».
- Ориентировочно они откроются к 15 декабря. Ближе к празднику перечень мест и время работы точек будут уточняться, - уточнили в администрации.
В Канавинском районе елочные базары откроются не раньше 20 декабря, сейчас уточняется места и график работы.
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