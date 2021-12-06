Проект НГТУ Р.Е. Алексеева - победитель конкурса «Умник — Искусственный интеллект»

Подведены итоги всероссийского конкурса «Умник — Искусственный интеллект», который организован АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес») совместно с Фондом содействия инновациям. Финал состоялся на базе технопарка в сфере высоких технологий Morion Digital в Перми.

Конкурс направлен на поддержку проектов молодых учёных от 18 до 30 лет по направлениям: искусственный интеллект; машинное обучение; большие данные. Критерии отбора решений – новизна проекта и его актуальность, перспективы коммерциализации и внедрения.

В полуфинал всероссийского конкурса вошли 204 проекта из 85 учебных заведений страны, представляющих 37 регионов России. В результате отбора в финал вышли 49 проектов, предложенных представителями 21 региона. Именно между ними развернулась борьба за главный приз – грант в размере 500 тыс. руб. от Фонда содействия инновациям и софинансирование 200 тыс. руб. от «Эр-Телеком Холдинга».

Для получения гранта и софинансирования членами экспертной комиссии были рекомендованы 11 проектов, среди которых - проект студента группы 19-ИВТ-1 института радиоэлектроники и информационных технолгий НГТУ им. Р.Е. Алексеева, техника кафедры «Информатика и системы управления» Артема Савкина, представившего проект применения искусственного интеллекта в области медицины и здравоохранения. Он получил грант от Фонда содействия инновациям и софинансирование от АО «ЭР-Телеком Холдинг» на реализацию проекта «Разработка системы распознавания клеток крови». Целью проекта является разработка автоматизированной диагностической биомедицинской системы для выполнения морфологических исследований клеток крови по изображениям, полученным при микроскопии мазка крови. Разрабатываемая система позволит с высокой скоростью и точностью обрабатывать большие объемы данных, снизит роль человеческого фактора в анализе визуально сложных изображений микроскопии крови, повысит точность диагностики и снизит стоимость проведения медицинских исследований.

Организаторы конкурса отметили актуальность и новизну проекта, представленного командой Нижегородского государственного технического университета, перспективы его коммерческой реализации, а также большой научно-технический задел в данной области. Победа стала возможной благодаря слаженной работе коллектива кафедры, команды, проводящей исследования в области анализа изображений микроскопии крови под руководством доцента кафедры Полины Шагаловой.

Поздравляем команду политехнииков с победой!