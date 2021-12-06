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Происшествия6 декабря 2021 9:32

Троллейбус с пассажирами задымился в Сормове

Пострадавших нет, пассажиры успели эвакуироваться
Мария СОРОКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Троллейбус на Рокоссовского. Скриншот с видео https://t.me/nizhny01

Троллейбус на Рокоссовского. Скриншот с видео https://t.me/nizhny01

Троллейбус с пассажирами загорелся на улице Рокоссовского в Нижнем Новгороде утром, 6 ноября. Видео с дымящимся троллейбусом опубликовали в сообществе «Нижний №1» в Telegram.

"На Рокоссовского сегодня загорелся троллейбус. Никто не пострадал, - написал автор видео.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, открытого горения все-таки не было.

- Вызов был в 9:12. Произошло короткое замыкание без горения. Пассажиры вышли до прибытия пожарных, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что сегодня утром загорелась пятиэтажка на улице Дьяконова областного центра. В результате пострадали женщина и ребенок.