Ещё у 659 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 6 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 218 437 человек. За последние сутки было выявлено 659 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 657 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 188 659 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 9 092, а за последние сутки тридцать шесть человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (20 187) и на Бору (10 597). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (427) и Спасском районе (468).

Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (20 149), за прошедшие сутки там выявили 72 новых случая.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (3 134 человека), Санкт-Петербург (2 412 человек) и Московская область (2 215 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.