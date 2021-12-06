Новую школу на 1,1 тысячи мест построят в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Новую школу на 1,1 тысячи мест построят на улице Космической в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, отвечая на вопросы нижегородцев в Instagram.

Так, строительство образовательного учреждения на улице Космической планируют завершить к 2023-2024 году. Оно появится в рамках госпрограммы «Развитие образования».

В комментариях нижегородцы также задали вопросы про недостроенную «Школу 800».

- Конкретный срок сдачи в эксплуатацию «Школы 800» возможно определить после завершения строительно-монтажных работ, - уточнили в правительстве Нижегородской области.

Представители регионального правительства также добавили, что основные строительно-монтажные работы в школе планируют завершить до конца 2021 года. Сейчас уже закупили технологическое оборудование.

Напомним, что Нижегородская область получит дополнительно более 1,5 млрд рублей на строительство школ.

Как сообщил председатель комитета Госдумы ФС РФ по бюджету и налогам, сопредседатель комиссии Андрей Макаров, на эти цели в 2022 году регион получит 423 млн рублей межбюджетных трансфертов, а в 2023 еще более 1,1 млрд рублей.

Так, в областном центре должны появиться школа на 1100 мест на улице Космической, на 800 мест в районе Кузнечихи, на 1500 мест в Дубенках и на 825 мест на Украинской. В городе химиков школа на 1100 мест будет построена в районе улицы Клюквина.

А у ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде построят новую школу на 1500 мест.

Общеобразовательное учреждение появится в районе поселка Дубенки в Приокском районе напротив домов № 13, 13 корпус 1 и 13 корпус 2 в ЖК «Цветы».