Около 140 млн рублей субсидий получили фермеры Нижегородской области в 2021 году Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 140 млн рублей субсидий получили нижегородские фермеры и сельхозкооперативы в 2021 году. Деньги выделили в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Так, в сентябре 2021 года гранты на развитие получили 24 фермера, а субсидии на развитие материально-технической базы – 5 сельхозкооперативов.

- Всего между победителями было распределено 114,5 миллиона рублей, - добавил Николай Денисов.

По его словам, в ноябре 2021 года региону на развитие фермерства в рамках нацпроекта из федерального бюджета дополнительно выделили 23,6 млн рублей, миллион рублей также предоставил областной бюджет.

- Средства распределены по двум направлениям: 19,7 миллиона направлены четырем фермерам в виде грантов «Агростартап» и 4,9 миллиона – четырем сельхозкооперативам на развитие материально-технической базы, - уточнил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

Напомним, что более 40 птичников и комбикормовый завод построят в Нижегородской области за 5 млрд рублей. В регионе началась реализация масштабного инвестиционного проекта.

Известно, что проект реализуется агрохолдинг «Русское поле» при государственной поддержке. Первым этапом станет строительство трех птичников в Павловском районе. Ожидается, что в начале 2022 года запустят первые три цеха для содержания птиц – на это выделят 160 млн рублей. Реализовывать проект будут постепенно до 2025 года.