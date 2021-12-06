С парковки для инвалидов у ТЦ «Этажи» эвакуируют машины Фото: группа Вконтакте "Кстати ..."

Автомобили нижегородцев эвакуируют со стоянки для инвалидов у торгового центра «Этажи». Об этом очевидцы сообщают в группе Вконтакте «Кстати…».

Как говорится в сообщении, забирают неправильно припаркованные автомобили ежедневно. Уточняется, что одновременно работают 2-3 эвакуатора. Мнения нижегородцев в комментариях разделилось.

- Штраф надо больше делать за парковку места инвалидов, — пишет один из жителей Нижнего Новгорода.

Другие, напротив, считают, что таких парковочных мест на стоянках слишком много, поэтому они часто пустуют.

- Столько инвалидов во всём городе нет , как в некоторых местах ставят знаки для инвалидов, - комментирует другой нижегородец.

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