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Общество6 декабря 2021 7:10

С парковки для инвалидов у ТЦ «Этажи» эвакуируют машины

Нижегородцы поделились фотографиями в социальных сетях
Екатерина КУРГУЗОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
С парковки для инвалидов у ТЦ «Этажи» эвакуируют машины Фото: группа Вконтакте "Кстати ..."

С парковки для инвалидов у ТЦ «Этажи» эвакуируют машины Фото: группа Вконтакте "Кстати ..."

Автомобили нижегородцев эвакуируют со стоянки для инвалидов у торгового центра «Этажи». Об этом очевидцы сообщают в группе Вконтакте «Кстати…».

Как говорится в сообщении, забирают неправильно припаркованные автомобили ежедневно. Уточняется, что одновременно работают 2-3 эвакуатора. Мнения нижегородцев в комментариях разделилось.

- Штраф надо больше делать за парковку места инвалидов, — пишет один из жителей Нижнего Новгорода.

Другие, напротив, считают, что таких парковочных мест на стоянках слишком много, поэтому они часто пустуют.

- Столько инвалидов во всём городе нет , как в некоторых местах ставят знаки для инвалидов, - комментирует другой нижегородец.

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