С парковки для инвалидов у ТЦ «Этажи» эвакуируют машины Фото: группа Вконтакте "Кстати ..."
Автомобили нижегородцев эвакуируют со стоянки для инвалидов у торгового центра «Этажи». Об этом очевидцы сообщают в группе Вконтакте «Кстати…».
Как говорится в сообщении, забирают неправильно припаркованные автомобили ежедневно. Уточняется, что одновременно работают 2-3 эвакуатора. Мнения нижегородцев в комментариях разделилось.
- Штраф надо больше делать за парковку места инвалидов, — пишет один из жителей Нижнего Новгорода.
Другие, напротив, считают, что таких парковочных мест на стоянках слишком много, поэтому они часто пустуют.
- Столько инвалидов во всём городе нет , как в некоторых местах ставят знаки для инвалидов, - комментирует другой нижегородец.
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