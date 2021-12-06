Более 1,6 млн человек привились от COVID-19 в Нижегородской области. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По данным на утро 6 декабря, всего привито 1 600 523 нижегородцев, сколько из них получили второй компонент – не сообщается.

- Спасибо, что боретесь вместе с нами, - написал в Instagram Давид Мелик-Гусейнов.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (3 301 человек), Санкт-Петербург (2 420 человек) и Московская область (2 096 человек).

Кроме того, ранее сообщалось, что четыре района Нижегородской области достигли 70% коллективного иммунитета, что является максимальными показателями по региону.

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