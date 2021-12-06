Свет отключили в двух домах Канавинского района 6 декабря

В понедельник, 6 декабря, в двух домах Нижнего Новгорода ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 09:00 до 18:00 останутся жители Канавинского района. Отключения затронет тех, кто проживает в домах № 10, 12 по улице Пролетарской.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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