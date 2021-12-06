Бывший игрок БК «Нижний Новгород» Стеван Еловац умер в возрасте 32 лет. Фото: БК Нижний Новгород

Бывший игрок баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Стеван Еловац ушел из жизни 5 декабря в возрасте 32 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне Стеван Еловац выступал за греческий клуб АЕК. 14 ноября прямо во время тренировки у него случился инсульт, и он был экстренно госпитализирован. Врачи три недели делали всё возможное, но спасти спортсмена не удалось.

За «Нижний Новгород» Стеван Еловац играл в сезоне 2017-2018. В клубе его вспоминают как открытого жизнерадостного человека.

- Для нашего клуба, в памяти наших болельщиков он останется потрясающим, светлым и неунывающим человеком, настоящим бойцом на площадке и добрым другом за ее пределами, братушкой, - говорят в БК «НН».

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Стевана Еловаца.

Напомним, в конце ноября в Нижнем Новгороде ушел из жизни 25-летний футболист местной команды Никита Николаев.