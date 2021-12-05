Открытые встречи работодателей и соискателей пройдут в центрах занятости населения Нижегородской области

Во вторник и четверг, 7 и 9 декабря, центры занятости населения Нижегородской области проведут открытый отбор персонала для предприятий и организаций. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

- Открытый отбор персонала для организаций и предприятий является удобной формой работы и пространством для выстраивания эффективных связей с работодателями и соискателями, а также для развития и общения, - говорится в сообщении.

В ходе встречи специалисты центра занятости помогут соискателям в поиске работы, предоставят информацию о положении на рынке труда, об услугах службы занятости населения, о курсах повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных граждан. И конечно, ознакомят посетителей с банком вакансий.

Соискатели получат возможность пройти собеседования с работодателями, получить навыки составления конкурентоспособного резюме и воспользоваться советами юристов по вопросам труда и занятости.

Карьерные консультанты также могут предложить варианты мероприятий, которые направлены на развитие имеющихся навыков, умений кандидата или приобретение новых.

С более подробной информацией можно ознакомиться в районных центрах занятости.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!