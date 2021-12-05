В Нижнем Новгороде признали ОКН дом, где снимали фильм «Жмурки» признали выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщила градозащитница Анна Давыдова в своем Facebook.

Так, дом находится по адресу улица Провиантская, д. 8. Известно, что здание построили в середине XIX века, а в 2004 году там снимали один из эпизодов фильма «Жмурки».

Нижегородская градозащитница также отмечает, что сейчас в реставрации нуждается не только сам дом ОКН, но и расположенный рядом сквер.

- Друзья, рядом с выявленным объектом культурного наследия на Провиантской, 8 есть небольшая озелененная территория - сквер. Сейчас предложили замечательный проект благоустройства этого уголка зелени. Проголосуйте за него в проекте "Вам решать", чтобы на следующий год пришло финансирование!, - пишет в своем посте Анна Давыдова.

Напомним, что съемки «русского комикса» проходили осенью 2004 года. А в широкий прокат фильм Балабанова про бандитов вышел 24 мая 2005 года. В картине, рассказывающей о двух бандитах в середине 90-х, работающих на криминального авторитета, снялись Никита Михалков, Сергей Маковецкий, Дмитрий Дюжев, Алексей Панин, Гарик Сукачев, Рената Литвинова, Дмитрий Певцов и многие другие кинозвезды того времени.

В «Жмурках» засветились центральные улицы приволжской столицы, хорошо узнаваемые местными жителями. Их также можно увидеть в фильме о фильме, обнародованном 19 декабря 2019 года. Площадь Горького, Рождественская улица, Сенная площадь, Большая Печерская улица, стадион «Водник» и другие локации, на которых звезды отечественного кинематографа изображали крутых бандитов.