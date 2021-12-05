Нижегородцы смогут увидеть улицу Большую Покровскую времен начала ХХ века через бинокль Фото: @evgeniy.lyulin

В Нижнем Новгороде теперь можно увидеть улицу Большую Покровскую времён начала ХХ через бинокль. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем Instagram.

Так, необычный бинокль установили около корпуса ННГУ имени Н.И. Лобачевского на Большой Покровской. Все нижегородцы и гости города смогут посмотреть через него, как выглядела центральная улица Нижнего Новгорода более ста лет назад.

- Вид на Большую Покровскую и на церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Около 1910 года, - написано на бинокле.

Как уточняет председатель Законодательного собрания Нижегородской области, всего в Нижнем Новгороде планируют установить восемь таких биноклей – они появятся в разных районах города.

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