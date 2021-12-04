Авторов 10 лучших соцпроектов года наградили в Нижегородской области

Награды получили авторы десяти лучших социальных проектов 2021 года в Нижегородской области. Церемонию награждения победителей конкурса провели в рамках V Межрегионального форума социальных предпринимателей "Добрый бизнес", о чём рассказали в пресс-службе нижегородского правительства.

– Социальный бизнес позволяет сделать жизнь более комфортной, повысить её качество. Это особенно важно для наименее защищённых групп населения, – подчеркнул замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов во время награждения. – Развитие социального предпринимательства является трендом для всего мира, и, я считаю, это абсолютно верное направление.

Он также отметил, что в регионе уже более 50 поставщиков социальных услуг. Несколько лет назад их было всего два или три.

– Отрадно видеть, что нижегородские предприниматели проявляют такую серьёзную активность. Кроме того, Нижегородская область находится на первом месте в России по числу соцконтрактов, – добавил замгубернатора.

К сведению, конкурс "Лучший социальный проект года" проходит уже пятый год подряд. 45 из примерно 500 проектов, представленных за это время на региональном этапе, стали победителями.