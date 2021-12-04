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Общество4 декабря 2021 11:49

Новая схема общественного транспорта начнёт действовать в Нижнем Новгороде к лету 2022 года

Ключевую роль в ней сыграет электротранспорт
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Новую схему общественного транспорта внедрят в Нижнем Новгороде к лету 2022 года, где одна из ключевых ролей отойдёт метрополитену и другому электротранспорту. Об этом заявил директор МП "Нижегородское метро" Олег Яушев на заседании постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству.

– В планах правительства и администрации провести модернизацию транспортной системы, где метрополитену должна отводиться одна из ключевых ролей. Если сегодня мы имеем 12-14% от общего пассажиропотока, то при новой транспортной схеме этот показатель должен вырасти в 2,5 раза и составить до 30% от общего потока пассажироперевозок, – пояснил Олег Яушев.

Вместе с тем он напомнил, что близится строительство новых станций Автозаводской линии нижегородского метро – "Оперный театр" и "Сенная", а также строительство новых станций "Варя" и "Сормовская" на Сормовско-Мещерской линии. В результате их введения пассажиропоток, по подсчётам экспертов, возрастёт на 50%.