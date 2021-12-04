Ледяной дождь начнётся в Нижнем Новгороде и области в ближайшие 1-3 часа

Ледяной дождь начнётся в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа, вследствие чего возникает угроза образования сильной гололедицы. Такие условия продержатся до утра 5 декабря включительно. О непогоде предупредили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Вероятность возникновения ЧС повышается в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Подразумеваются ДТП, пробки, нарушение в работе транспорта, дорожных служб, аварии на объектах ЖКХ и энергетики.
В том числе возрастает риск получить травму.
В ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендуют населению:
- по возможности откажитесь от поездок по городу и не используйте личный автомобиль;
- ограничьте пребывание на улице;
- держитесь в стороне от ЛЭП, деревьев, ветхих или слабоукреплённых конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили;
- если вы увидели оборванные провода – сообщите о них в администрацию населённого пункта.