Ледяной дождь начнётся в Нижнем Новгороде и области в ближайшие 1-3 часа

Ледяной дождь начнётся в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области в ближайшие 1-3 часа, вследствие чего возникает угроза образования сильной гололедицы. Такие условия продержатся до утра 5 декабря включительно. О непогоде предупредили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Вероятность возникновения ЧС повышается в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Подразумеваются ДТП, пробки, нарушение в работе транспорта, дорожных служб, аварии на объектах ЖКХ и энергетики.

В том числе возрастает риск получить травму.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендуют населению:

- по возможности откажитесь от поездок по городу и не используйте личный автомобиль;

- ограничьте пребывание на улице;

- держитесь в стороне от ЛЭП, деревьев, ветхих или слабоукреплённых конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили;

- если вы увидели оборванные провода – сообщите о них в администрацию населённого пункта.