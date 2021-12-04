Дзержинцы приняли звуки учений на полигоне за очередной взрыв на заводе

Жители Дзержинска Нижегородской области, где недавно прогремели очередные взрывы на заводе Свердлова, услышали какой-то громкий хлопок. Он раздался вчера, 3 декабря. Закономерным образом хлопок приняли за взрыв на химическом предприятии. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Дзержинска стали поступать звонки жителей города с вопросами об источнике этого звука. В ведомстве успокоили горожан.

– Хлопок, который был слышен на территории города, связан с тактическими учениями, которые проводятся на полигоне у посёлка Смолино. Чрезвычайных происшествий на территории городского округа не зафиксировано, – заверили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, несколько взрывов раздались на заводе Свердлова 27 ноября. На предприятии пострадали двое. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Также заводом Свердлова заинтересовалась прокуратура.

Немаловажно, что это далеко не первый взрыв на дзержинском химическом предприятии. Последний подобный случай произошёл 16 июля 2021 года. Тогда, к счастью, происшествие обошлось без погибших. Было эвакуировано 7 человек.

Ещё один взрыв на дзержинском заводе случился 31 августа 2018 года, последствия которого были трагичными. Без жертв и серьёзно пострадавших не обошлось.