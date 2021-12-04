14 домов Ленинского района остались без света, тепла и горячей воды 4 декабря

Тепло, свет и горячую воду отключили в ряде домов Ленинского района Нижнего Новгорода сегодня, 4 декабря. Всего под отключение коммунальных услуг попали 14 домов. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Итак, с 09:00 до 18:00 свет отключат в домах № 30/8, 28/11, 28/12, 30/7, 28/13, 28/6 по проспекту Ленина.

С 11:00 до 14:00 отопление и горячую воду отключат в домах № 16, 10, 18, 14, 12 по улице Героя Советского Союза Сафронова и в домах № 48, 46, 44 по улице Диксона.

Напомним, подобные плановые отключения проходят в Нижнем Новгороде практически ежедневно. К примеру, 234 дома остались без света, воды и тепла в городе 29 ноября. В том числе отопление частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 30 ноября.