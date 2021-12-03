Два рыбака провалились под лёд в Навашинском районе

Два рыбака провалились под лёд в городском округе Навашинский Нижегородской области сегодня, 3 декабря. К сожалению, один из них погиб. Подробностями случившегося поделились в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о происшествии на воде поступило в дежурную часть в 15:00. Два рыбака провалились под лёд в Затоне реки Оки, посёлок Судострой Навашинского района. Тело погибшего мужчины 1943 года рождения извлекли из воды сотрудники выксунского аварийно-спасательного отряда. Второго рыбака спасли и доставили на берег местные жители. Мужчина 1960 года рождения в помощи медиков не нуждался.

Тело погибшего передали полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.